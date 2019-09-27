Поймали «закладчика» с поличным: он намеревался сбыть наркотик через интернет-магазин

Поймали «закладчика» с поличным: он намеревался сбыть наркотик через интернет-магазин

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники бендерского уголовного розыска выявили распространителя наркотиков. Подозреваемого задержали.

При себе у 28-летнего горожанина было обнаружено и изъято: пакет с порошкообразным веществом белого цвета, 12 термоусадочных трубок, заполненных белым порошком, самодельные приспособления для расфасовки и курения наркотических средств. Задержанный сознался в своей причастности к распространению «соли». Химический наркотик он намеревался сбыть через интернет-магазин. Одну из закладок, сделанную им днём ранее, правоохранители изъяли, сообщает mvdpmr.org.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Гражданин арестован. Совсем скоро мужчина предстанет перед судом.

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