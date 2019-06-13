В Бендерах пьяный водитель въехал в бордюр и сбил пожилого мужчину (ФОТО)

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В Бендерах 12 июня произошло ДТП. Не вписался в поворот 65-летний водитель Ford, в результате чего машина заехала на бордюр.

По стечению обстоятельств, в тот момент на бордюрном камне сидел пожилой мужчина, пишет mvdpmr.org. Он оказался под колёсами авто. Машина протащила его несколько метров и врезалась в дерево.

Всё произошло в десяти метрах от станции скорой помощи. 66-летнего пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Медицинское освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение водителя Ford, пишет источник. По факту ДТП проводится проверка.