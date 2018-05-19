В Бендерах пьяный мужчина едва не убил свою 10-летнюю дочь

Скандал, чуть не завершившийся трагедией, произошел в квартире дома на ул. Бендерского Восстания.

Нетрезвый 40-летний мужчина спровоцировал ссору с супругой, а впоследствии бросился на нее с кулаками.

На выручку матери попыталась прийти 10-летняя дочь. Однако рассвирепевший обезумевший домашний тиран не остановился, а переключился на девочку. Он схватил ее, повалил на кровать и принялся душить.

– Оттащив душегуба от перепуганного ребёнка, женщина вызвала милицию. Скандалиста задержали. В настоящее время мужчина изолирован от общества и даёт показания, – сообщает МВД Приднестровья.

Рассматривается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.