В Бендерах пьяные молодые люди украли дорожные знаки на глазах ремонтной бригады

Два дорожных знака с сигнальными маячками злоумышленники похитили на глазах у ремонтной бригады городского троллейбусного управления.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, пока специалисты проводили плановые ремонтные работы по обслуживанию контактных линий, двое прохожих похитили «треугольники» («1.25 «Дорожные работы») и попытались скрыться. Рабочие догнали одного из злоумышленников и вызвали милицию.

– Подозреваемого, 18-летнего бендерчанина, доставили в дежурную часть УВД. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту грабежа назначена проверка, – отмечает источник.

Проводятся мероприятия по установлению личности и местонахождения соучастника преступления.