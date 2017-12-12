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В Бендерах пьяные молодые люди украли дорожные знаки на глазах ремонтной бригады

В Бендерах пьяные молодые люди украли дорожные знаки на глазах ремонтной бригады

Два дорожных знака с сигнальными маячками злоумышленники похитили на глазах у ремонтной бригады городского троллейбусного управления. 

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, пока специалисты проводили плановые ремонтные работы по обслуживанию контактных линий, двое прохожих похитили «треугольники» («1.25 «Дорожные работы») и попытались скрыться. Рабочие догнали одного из злоумышленников и вызвали милицию.

– Подозреваемого, 18-летнего бендерчанина, доставили в дежурную часть УВД. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту грабежа назначена проверка, – отмечает источник.

Проводятся мероприятия по установлению личности и местонахождения соучастника преступления.

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