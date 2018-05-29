В Бендерах пьяная женщина ударила ножом в грудь соседа на детской площадке

Ранее судимая 49-летняя гражданка расположилась «для отдыха» на детской площадке, которую жильцы сделали своими руками и своими же силами охраняли от нарушителей спокойствия и любителей спиртного. Это не понравилось 42-летнему мужчине, живущему по соседству, который попросил ее освободить площадку.

В пьяном угаре подозреваемая ударила мужчину ножом в грудь. Очевидцы вызвали скорую помощь и милицию. Пострадавший был доставлен в городскую больницу и госпитализирован в реанимационное отделение с проникающим ножевым ранением. Грозную соседку задержали сотрудники патрульно-постовой службы городского УВД, пишет пресс-служба МВД Приднестровья.

По факту умышленного причинения вреда здоровью проводится разбирательство, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.