В Бендерах перевернулся грузовик, полный песка (ФОТО, ВИДЕО)

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В Бендерах на дороге перевернулся грузовик, перевозивший песок из села Малаешты в Кишинёв. В машине находилось более 26 тонн песка. Инцидент произошёл сегодня утром.

К месту происшествия прибыла команда пожарных и полиция, пишет echipa.md. По словам свидетелей, топливо из бака грузовика пролилось на песок, разбросанный по всей дороге.

По мнению очевидцев, водитель мог не справиться с управлением на крутом повороте. К счастью, пострадавших в аварии не оказалось.

По факту случившегося проводится разбирательство.