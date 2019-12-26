В Бендерах перевернулся автомобиль: водитель в больнице, его пассажир в состоянии шока

В Бендерах перевернулся автомобиль: водитель в больнице, его пассажир в состоянии шока

Авария произошла в четверг, 26 декабря. На улице Кишинёвской опрокинулся Volkswagen Golf.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, за рулём находился мужчина, с ним в машине ехала женщина. Со слов попутчицы, в какой-то момент авто начало “мотать” со стороны в сторону, потом откинуло на бордюр, после чего легковушка перевернулась.

Водителя в горбольницу увезла скорая помощь. На место ДТП вызвали пожарных – из бака машины разлился бензин, опасались воспламенения. Сотрудники СВПЧ-2 смыли разлившееся топливо.

В настоящий момент инспекторы выясняют обстоятельства происшествия.

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