В Бендерах перебегавшему дорогу в неположенном месте мужчине придется ответить и за хранение наркотиков

Местного жителя задержали за нарушение ПДД, а при личном досмотре нашли еще и пакетик с марихуаной.

36-летний житель Бендер преступил закон дважды. Мужчину доставили в дежурную часть для составления протокола в связи с переходом улицы в неположенном месте, однако в ходе досмотра обнаружили при нем свёрток с высушенной и измельчённой растительной массой, напоминающей марихуану.

Задержанный признался, что в свертке находится наркотик, предназначенный для личного употребления.

Ранее Национальная полиция представила карту употребления наркотиков в Молдове.