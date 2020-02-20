В Бендерах патрульные помогли потушить загоревшийся на ходу автомобиль

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Renault загорелся во время движения. В салоне машины находились три человека.

Увидев огонь из-под капота, водитель остановил авто, но не смог самостоятельно воспользоваться огнетушителем. Дымящийся автомобиль посреди проезжей части увидели проезжавшие сотрудники патрульно-постовой службы, пишет mvdpmr.org.

Правоохранители оказали помощь в тушении и вызвали пожарных, которые ликвидировали возгорание. По предварительной версии, воспламенение произошло из-за неисправности системы подачи топлива.

Обстоятельства выясняются.