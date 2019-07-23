В Бендерах откроют новый городской пляж

В Бендерах откроют новый городской пляж

В субботу, 27 июля, у Бендерской крепости состоится торжественное открытие нового городского пляжа. Для гостей организаторы запланировали разнообразную программу: конкурс фигур из песка, водную битву, различные соревнования и мастер-классы.

Как передаёт novostipmr.com, ранее на пляже установили душевые и раздевалки, построили парковку для автомобилей. В дальнейших планах – создание спортивных зон, а также обустройство места для барбекю.

Открытие пляжа намечено на 10:00. Вход для всех желающих свободный.

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