В Бендерах оперативники по горячим следам раскрыли кражу из автомастерской

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Два радиатора от иномарок, поддон от двигателя, масляный насос и другие запчасти бесследно исчезли из помещений частной автомастерской в Бендерах. Сумма ущерба составила около 5 000 приднестровских рублей.

Пропажу имущества обнаружил руководитель фирмы. Мужчина обратился в милицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители раскрыли преступление по горячим следам. Как пишет пресс-служба МВД ПМР, тайник с похищенным они обнаружили в соседнем боксе.

В ходе разбирательства выяснилось, что кражу совершил один из работников автомастерской. На преступление он решился якобы для того, чтобы финансово помочь приятелю, который работал сторожем и жаловался на низкую зарплату. Определившись, что лучше взять и за сколько можно сбыть похищенное, мужчина перенёс автозапчасти в соседний бокс, где работал сторож. Поздним вечером он рассчитывал вынести имущество с территории предприятия. Преступным планам злоумышленников помешали бендерские оперативники.

По факту кражи проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Украденное имущество возвращено законному владельцу.