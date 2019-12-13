В Бендерах один подросток украл у другого телефон в раздевалке

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14-летний подросток из Бендер сообщил родителям о том, что на тренировке у него пропал телефон. В понедельник вечером, 9 декабря, он оставил гаджет в рюкзачке в раздевалке. По окончании футбольной игры рюкзак висел на прежнем месте, но телефона в нём не было.

Спустя три дня мать мальчика написала заявление в местный отдел милиции, пишет mvdpmr.org. В течение часа правоохранители похищенное имущество нашли.

Выяснилось, что на футбольный матч пришёл 16-летний житель микрорайона. Пока ребята были заняты игрой, юноша оказался в раздевалке и похитил телефон.

На улице парень выбросил сим-карту, а чужое имущество спрятал в подвале одной из многоэтажек, планируя вскоре за ним вернуться.

Теперь злоумышленнику грозит уголовная ответственность. Телефон будет возвращён владельцу.