В Бендерах невнимательный водитель спровоцировал ДТП: пострадавший оказался в больнице (ФОТО)

В Бендерах невнимательный водитель спровоцировал ДТП: пострадавший оказался в больнице (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Бендерах. При повороте налево 50-летний водитель Nissan не уступил дорогу мопеду Delta, движущемуся по главной дороге, в результате чего произошло столкновение.

Как передаёт mvdpmr.org, водителя мопеда, 32-летнего жителя села Гиска, доставили в травматологическое отделение больницы. Врачи диагностировали у него закрытый перелом ноги и подвывих стопы.

Транспортные средства получили механические повреждения. Обстоятельства инцидента выясняются.

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