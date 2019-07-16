В Бендерах невнимательный водитель при движении задним ходом сбил женщину

В Бендерах невнимательный водитель при движении задним ходом сбил женщину

В больницу в Бендерах доставили местную жительницу, пострадавшую в результате ДТП. У 48-летней горожанки диагностировали закрытые переломы ребра и левого предплечья, а также открытый перелом костей носа.

В ходе разбирательства было установлено, что водитель Opel, сдавая задним ходом, не заметил женщину, которая вышла из здания. Он остановился, когда почувствовал, что произошёл удар. Пострадавшая видела, что машина стоит рядом, но не слышала, как она тронулась.

От госпитализации пациентка отказалась. По факту происшествия проводится разбирательство.

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