В Бендерах нетрезвый мужчина устроил дебош в троллейбусе

В Бендерах нетрезвый мужчина устроил дебош в троллейбусе

Необычной выдалась поездка жителей Бендер в местном троллейбусе. 30 марта нетрезвый мужчина на задней площадке городского транспорта внезапно ударил 46-летнего бендерчанина, который просто попался под руку.

На замечания возмутившихся граждан дебошир отреагировал потоком нецензурной брани. Пострадала и кондуктор, которая попросила мужчину оплатить проезд, пишет mvdpmr.org.

Приехавшие на место происшествия сотрудники милиции задержали нарушителя общественного порядка. Им оказался 50-летний ранее судимый житель города.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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