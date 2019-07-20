В Бендерах несовершеннолетняя назначала мужчинам свидания, а затем шантажировала

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13-летняя жительница Бендер знакомилась с мужчинами в соцсетях, приглашала на свидания, а затем вымогала у них деньги. Сейчас девушка находится в руках правоохранительных органов.

Оригинальную схему зарабатывания карманных денег разоблачил 49-летний мужчина, который попался на уловки несовершеннолетней, пишет unica.md. Придя к нему домой, девушка заявила, что ей ещё нет 18 лет, а затем стала вымогать 400 приднестровских рублей. После случившегося мужчина обратился к местным правоохранителям.

Вскоре несовершеннолетнюю задержали, она признала свою вину. Девушка рассказала, что вместе с подругами часто подобным образом подшучивала над мужчинами в соцсетях. Она обещала с ними встретиться в обмен на деньги, а когда приходила на свидание, заявляла, что несовершеннолетняя.

Теперь за проступок дочери будут отвечать родители несовершеннолетней. Правоохранители также разыскивают подруг девочки, причастных к преступной схеме.