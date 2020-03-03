В Бендерах недовольный пассажир такси повредил автомобиль: нарушителя привлекли к ответственности

В Бендерах недовольный пассажир такси повредил автомобиль: нарушителя привлекли к ответственности

Водитель бендерского такси обратился в милицию. Один из клиентов отказался оплачивать проезд и повредил автомобиль.

Инцидент произошёл днём 27 февраля, пишет mvdpmr.org. Конфликт возник из-за того, что водитель во время движения пользовался навигатором. Это не понравилось пассажиру, и таксист высадил недовольного клиента. Обозлённый мужчина стал бить ногами по бамперу и двери, причинив тем самым механические повреждения автомобилю.

По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело. 46-летнему жителю Бендер может грозить крупный штраф, исправительные работы или до 2 лет лишения свободы.

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