В Бендерах накрыли подпольную точку по продаже алкоголя (ФОТО)

В Бендерах накрыли подпольную точку по продаже алкоголя (ФОТО)

Правоохранители пресекли деятельность противозаконного семейного “бизнеса” в Бендерах. Цех по розливу и продаже суррогатного алкоголя был устроен прямо в квартире.

Спиртное, приобретённое одним из клиентов, стражи порядка изъяли и направили на экспертизу. Согласно заключению специалистов, напиток не соответствует нормам, пишет mvdpmr.org.

Владелицу незаконного алкогольного бизнеса привлекли к административной ответственности за фальсификацию продукции. Нарушительнице придётся заплатить штраф.

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