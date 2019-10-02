В Бендерах на зебре сбили пенсионерку: старушка резко выскочила на дорогу

0

Дорожное происшествие случилось утром 1 октября в центре Бендер. Водитель маршрутного такси сбил на переходе пожилую женщину. Мужчина сразу вызвал сотрудников автоинспекции и скорую помощь.

33-летний маршрутчик пояснил, что пенсионерку заметил заблаговременно и притормозил, чтобы пропустить пешехода. Однако бабушка долго не решалась перейти проезжую часть, а затем неожиданно резко начала своё движение, пишет mvdpmr.org.

В результате избежать наезда не удалось. Женщина упала и ударилась головой о бордюрный камень. Врачи диагностировали у 72-летней пострадавшей рану затылочно-теменной области, сотрясение головного мозга и закрытый перелом бедра.

По предварительным данным, водитель был трезв. По факту случившегося проводится разбирательство.