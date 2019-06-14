В Бендерах на предприятии взорвался газовый баллон: жертв удалось избежать (ФОТО)

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Непредвиденная ситуация произошла на территории строительной фирмы в Бендерах. 13 июня в закрытом ангаре взорвался газовый баллон.

Как пишет mvdpmr.org, очевидцем ЧП стал мужчина, куривший на балконе расположенной поблизости многоэтажки. Услышав взрыв и увидев деформированное строение, он вызвал пожарных.

К счастью, людей в момент взрыва в здании не было. Внутри складского помещения находилось более 20-ти баллонов, часть из которых была наполнена пропаном. Взрывной волной их разбросало в стороны, однако воспламенения не произошло.

Как пояснило руководство фирмы, газовые баллоны периодически использовались во время ремонта кровли. Теперь все они будут направлены на экспертизу работникам газовой службы, чтобы установить причины инцидента.