В Бендерах на предприятии взорвался газовый баллон: жертв удалось избежать (ФОТО)

Непредвиденная ситуация произошла на территории строительной фирмы в Бендерах. 13 июня в закрытом ангаре взорвался газовый баллон.
Как пишет mvdpmr.org, очевидцем ЧП стал мужчина, куривший на балконе расположенной поблизости многоэтажки. Услышав взрыв и увидев деформированное строение, он вызвал пожарных.
К счастью, людей в момент взрыва в здании не было. Внутри складского помещения находилось более 20-ти баллонов, часть из которых была наполнена пропаном. Взрывной волной их разбросало в стороны, однако воспламенения не произошло.
Как пояснило руководство фирмы, газовые баллоны периодически использовались во время ремонта кровли. Теперь все они будут направлены на экспертизу работникам газовой службы, чтобы установить причины инцидента.
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