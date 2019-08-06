В Бендерах на несколько дней изменят маршруты общественного транспорта

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Бендерчан и гостей города предупреждают об изменениях в работе общественного транспорта. С 6 по 10 августа маршрутные такси и автобусы ежедневно после 8:30 будут курсировать по новой схеме.

Изменения в работе общественного транспорта связаны с укладкой дорожного полотна по ул. Индустриальной на участке от пер. Кицканского до АЗС «Стоун».

Автобусный маршрут №4 льготный:

– ул. Т. Кручок – ул. 28 Июня – переезд – кинопрокат – ул. Космонавтов – далее по маршруту.

Маршрут №1:

– ул. Т. Кручок – ул. 28 Июня – переезд – ул. 40 лет МССР – миротворческий пост – 40 лет МССР – ул. Индустриальная – поликлиника (конечная остановка).

Маршрут №3:

– ул. Индустриальная – поликлиника (конечная остановка).

Маршрут № 12:

– ул. Дружбы – переезд – ул. 28 Июня – ул. Индустриальная – пер. Кицканский – ул. Индустриальная – ул. Т. Кручок (конечная остановка).

Троллейбусный маршрут №2 ежедневно после 8:30 работать не будет.