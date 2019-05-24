В Бендерах на несколько дней изменится работа троллейбусов

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В Бендерах с 27 по 31 мая изменится работа электротранспорта. Это связано с прокладкой контактной сети строящейся троллейбусной линии маршрута №1А.

Как сообщает novostipmr.com, в понедельник, 27 мая, троллейбусы №1, №4, №5 и №5А будут курсировать по обычной схеме до 8:30 утра. После чего будет работать только маршрут №4 и временные рейсы №4А и №4Б.

Движение троллейбусов №1, №5 и №5А полностью остановят до 31 мая включительно. Вместо них с 28 по 31 мая будут работать только временные рейсы:

№4А – 3 троллейбуса с интервалом движения 7-8 минут по схеме: к/с Лазо – ул. Первомайская – ул. Б. Восстания – ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Б. Восстания – Горбольница – ул. Первомайская – к/с Лазо.

№4Б – 3 троллейбуса с интервалом движения 7-8 минут по схеме: к/с Лазо –ул. Первомайская – ул. Б. Восстания – ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Крянгэ – Горбольница – ул. Первомайская – к/с Лазо.

Кроме того, пишет источник, на следующей неделе в связи с приостановкой нескольких рейсов троллейбусов будет увеличено количество маршрутных такси.