В Бендерах на ходу едва не загорелось маршрутное такси

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Автомобиль Mercedes-Benz двигался по городскому маршруту №1 в Бендерах. Внезапно водитель микроавтобуса услышал подозрительные звуки в моторном отсеке. Заглушив двигатель, 32-летний мужчина открыл капот и обнаружил задымление. Ему удалось предупредить возгорание при помощи огнетушителя.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, во время случившегося в салоне находились 10 человек. Никто из них не пострадал. Все пассажиры благополучно пересели в другой общественный транспорт.

Автомобиль получил незначительные поломки. Причина ЧП и материальный ущерб устанавливаются.