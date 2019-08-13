Некоторые троллейбусы в Бендерах на два дня прекратили работу

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В связи с необходимостью выполнения работ по реконструкции канализационного коллектора в Бендерах на улице Лазо (участок от Советской до Котовского) будет ограничено движение автотранспорта.

С 13 августа остановки маршрутных такси временно разместят на площади Освобождения, по улице Ленина, сообщает novostipmr.com. Троллейбусы №2, №3, №4, №5 прекратили работу на два дня – 13 и 14 августа.

В этой связи была разработана схема движения автотранспорта с расстановкой дорожных знаков на период производства работ.