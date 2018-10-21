В Бендерах мужчина шокировал сотрудника банка необычной купюрой

В Бендерах мужчина шокировал сотрудника банка необычной купюрой

Из незаконного оборота в Приднестровье была изъята банкнота достоинством 1000 евро. Подделку выявил кассир-операционист обменно-валютного пункта, расположенного на улице Сергея Лазо.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, 52-летний житель села Малаешты предъявил для проверки на подлинность 1000 евро эмиссии 2007 года. Номинал банкноты не соответствовал действительности. Самой крупной купюрой данной валюты является 500 евро.

В ходе разбирательства мужчина пояснил, что деньги приобрёл за пределами Приднестровья. По данному факту проводится проверка.

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