В Бендерах мужчина нашел патроны во время уборки квартиры

В Бендерах мужчина нашел патроны во время уборки квартиры

В опорный пункт охраны правопорядка обратился 59-летний бендерчанин.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, он передал участковому инспектору милиции 12 патронов калибра 5,45 мм.  О данном факте были проинформированы члены четырёхсторонней комиссии Объединённого военного командования совместных миротворческих сил. В ходе разбирательства стало известно, что патроны мужчина нашёл, когда наводил порядок в квартире, ранее принадлежавшей его отцу.

Отмечается, что бендерчанин, сдавший в милицию патроны, будет освобождён от уголовной ответственности за незаконное хранение боеприпасов на основании примечания к ст. 220 УК ПМР «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

 

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