В Бендерах мужчина до смерти забил свою сожительницу из-за ревности

Четверо ее несовершеннолетних детей остались сиротами.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, по предварительной версии, ссора между сожителями произошла на почве ревности. 38-летний мужчина недавно вернулся с заработков. Скандал с выяснением отношений устроил после посещения бара и разговора «по душам» со своими приятелями.

Оставив избитую женщину в квартире с детьми, дебошир сообщил о случившемся соседке и ушёл из дома. Он был задержан сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий, – пишет источник.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан. С места происшествия изъяты вещи и предметы, которые могут быть признаны вещественными доказательствами.