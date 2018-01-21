66

В Бендерах мужчина до смерти забил свою сожительницу из-за ревности

В Бендерах мужчина до смерти забил свою сожительницу из-за ревности

Четверо ее несовершеннолетних детей остались сиротами. 

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, по предварительной версии, ссора между сожителями произошла на почве ревности. 38-летний мужчина недавно вернулся с заработков. Скандал с выяснением отношений устроил после посещения бара и разговора «по душам» со своими приятелями. 

Оставив избитую женщину в квартире с детьми, дебошир сообщил о случившемся соседке и ушёл из дома. Он был задержан сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий, – пишет источник. 

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан. С места происшествия изъяты вещи и предметы, которые могут быть признаны вещественными доказательствами.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md