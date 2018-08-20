В Бендерах машина сгорела дотла вместе с документами ее хозяина

В Бендерах машина сгорела дотла вместе с документами ее хозяина

Инцидент произошел во второй половине дня 18 августа, в то время как автомобиль стоял на парковке.

О случившемся спасателям сообщили очевидцы. 39-летний владелец иномарки находился в это время на рабочем месте.

– Подбежав к авто, он попытался сбить пламя с помощью огнетушителя. Вскоре подоспели пожарные СВПЧ-2. Машина вместе с личными вещами и документами полностью уничтожена пламенем, – сообщает МВД Приднестровья.

В ходе разбирательства выяснилось, что пожар начался в салоне, возле руля. По предварительной версии специалистов, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

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