В Бендерах ищут свидетелей ДТП, в результате которого погибла школьница (ФОТО)

Смертельное ДТП произошло в Бендерах 30 сентября.

Там около 13:30 на улице Тираспольское шоссе в районе арки с. Парканы автомобиль марки Lexus сбил 15-летнюю девочку, переходившую дорогу в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

— УВД г. Бендеры просит всех очевидцев происшествия — владельцев транспортных средств, проезжавших в момент ДТП по шоссе, предоставить запись аварии с автомобильных видеорегистраторов. Контактные телефоны: 0 (552) 2-84-17, 2-76-63 или 102. Телефон доверия МВД Приднестровья – (533) 8-15-29, — говорится в сообщении МВД Приднестровья.

Ранее стало известно, что едва не сбивший семью на «зебре» в Кишиневе лихач на «Ладе» явился в полицию и признал вину.