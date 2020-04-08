В Бендерах и прилежащих сёлах усиливают меры по дезинфекции

В Бендерах и прилежащих сёлах усиливают меры по дезинфекции

На территории Бендер и сёл Протягайловка и Гыска усилен режим дезинфекции в целях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба местной госадминистрации, дезинфекция в подъездах и на детских площадках по плану проводится не реже одного раза в сутки. Руководителей предприятий, организаций и учреждений, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, обязали обеспечить выполнение дезинфекционных мероприятий в подведомственных организациях.

Жителям многоквартирных домов рекомендовано запастись дезинфицирующим раствором, который подвозят по понедельникам и четвергам.

Гражданам напоминают, что при проведении мероприятий по дезинфекции необходимо соблюдать меры предосторожности.

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