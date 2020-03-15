В Бендерах двухлетний малыш отравился таблетками

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Просроченные лекарства малыш нашёл во дворе дома своей бабушки, в пакете с мусором. Пока взрослые занимались домашними делами, любознательный мальчик исследовал приготовленный к выбросу хлам.

Ребёнка привлёк блестящий блистер с таблетками карбамазепина. Препарат предназначен для лечения эпилепсии. В семье его принимал один из родственников.

Предположительно мальчик выпил 2-3 таблетки. Взрослых в этот момент рядом не было, видела это только его 4-летняя сестра. Спустя несколько часов, ребёнок стал вялым, постоянно просил пить, начал шататься при ходьбе.



Испуганная мама вызвала скорую помощь. Мальчика госпитализировали в реанимацию с диагнозом – острое бытовое пероральное медикаментозное отравление. Усилиями врачей жизнь и здоровье малыша сейчас вне опасности, пишет пресс-центр МВД Приднестровья.