В Бендерах двое приятелей избили скалкой собутыльника и отобрали у него одежду и деньги

В ходе распития спиртных напитков собутыльники принялись «воспитывать» молодого человека.

Инцидент произошел в Бендерах. Ранее судимый горожанин 30 лет, его 23-летний приятель и 20-летний парень решили поздно вечером устроить посиделки. Застолье, однако завершилось конфликтом.

Собутыльники избили деревянной скалкой 20-летнего уроженца Тирасполя, а затем отобрали у него одежду и деньги, нанеся ущерб в 870 рублей ПМР.

После произошедшего пострадавший обратился в правоохранительные органы. Подозреваемые были задержаны, а вещи найдены и изъяты. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Ранее в Слободзее конфликт собутыльников завершился убийством.