В Бендерах двое хулиганов повредили чужое имущество

К одному из агрессивных поступков привела злость, к другому – желание поскандалить.

Поздним вечером 1 мая молодая женщина разбила иномарку бывшего супруга: Chrysler случайно попался ей на глаза.

– Вспомнив былые обиды, 24-летняя бендерчанка пришла в ярость. Подняв с земли фрагмент повреждённой тротуарной плитки, она разбила лобовое стекло транспортного средства, – сообщили в МВД Приднестровья.

Сутки спустя другой хулиган, уже мужского пола, “расправился” с Музеем славы железнодорожников. Так, 34-летний мужчина разбил окно в вагоне-зале «Музея-паровоза», где размещена экспозиция, посвящённая строительству железной дороги.

По обоим фактам умышленного повреждения имущества проводятся проверки. Агрессивным гражданам предстоит не только понести ответственность, но и возместить финансовый ущерб владельцам.