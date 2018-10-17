В Бендерах дочь украла продукты из дома отца, подговорив сообщников

62-летний горожанин обратился в милицию с просьбой разыскать и привлечь к ответственности неизвестного, который обворовал его жильё.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в ходе проверки фактов, изложенных в заявлении потерпевшего, стало известно, что злоумышленник проник в квартиру и унёс с собой продукты питания. В результате проведённых мероприятий стражи правопорядка установили личности сообщниц. Ими оказались приятельницы 15 и 13 лет.

Младшая из похитительниц является дочерью заявителя. С её мамой мужчина недавно расстался, однако оставил ключи от квартиры, чтобы они вывезли вещи. Часть украденного нашли по месту жительства юной правонарушительницы.

По данному факту ведётся разбирательство.