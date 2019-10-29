В Бендерах более двух месяцев разыскивают пропавшую девушку

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В Бендерах разыскивается Бессонова Алёна Олеговна 1986 года рождения. 22 августа она направилась из дома на работу в городе Каушаны. До настоящего времени её местонахождение не установлено, пишет mvdpmr.org.

Приметы: на вид 30 лет, худощавого телосложения. Рост 160 см. Лицо овальное, бледное. Лоб высокий, глаза серые, нос средний, прямой, подбородок выступающий. Волосы пепельного цвета, прямые, до плеч.

Особые приметы: около брови – шрам 2 см. В носу – серёжка в виде камушка белого цвета. Татуировки: на левой лопатке – изображение совы, в нижней части живота справа – двух тигров.

В день исчезновения Алёна была одета в светлую блузку на пуговицах, синие рваные джинсы, чёрную жилетку из кожзаменителя с чёрными стразами. Была обута в тёмные кроссовки на шнурках 37-го размера.

При себе имела: бежевую дамскую сумку, паспорт, ключи на кольце, рабочий пропуск на предприятие, банковскую карту РМ, телефон Samsung в синем корпусе, зелёный чехол.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Бессоновой Алёны Олеговны, просят позвонить в милицию по телефону 102 или по телефонам: 0 (552) 2-94-40, 2-84-17, 0 (533) 8-15-29. Конфиденциальность гарантирована.