В Бендерах более двух месяцев не могут найти подростка

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В Бендерах устанавливают местонахождение Рябчикова Даниила Владимировича 2002 года рождения. Вечером 7 марта он ушёл из дома и не вернулся.

Приметы: на вид 17 лет. Рост 170-174 см, среднего телосложения. Глаза малые, нос средний, прямой, переносица широкая. Лицо овальное, смуглое, волосы прямые, тёмные, уши оттопыренные. Был одет в тёмно-синюю куртку, серый батник, брюки цвета хаки с манжетами, обут в чёрные кроссовки, пишет пресс-центр МВД ПМР.

Тех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего, просят позвонить по телефонам: 102, 0 (552) 4-33-22, 2-77-57, 0 (533) 8-15-29.

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