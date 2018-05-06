В Бендерах без вести пропали супруги

УВД города Бендеры разыскиваются без вести пропавшие Каменщик Иван Васильевич, 1954 г.р., и Каменщик Валентина Викторовна, 1958 г.р.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, с 3 мая до настоящего времени о местонахождении супругов ничего не известно. По месту их проживания также отсутствует принадлежащий им автомобиль марки Citroеn Jumpy красного цвета, г/н А 289 ЕС.

Приметы Каменщик И.В.: на вид 65 лет, крепкого телосложения. Рост 185 см. Лицо прямоугольной формы, смуглое. Лоб средний прямой; брови тёмные, густые, низко расположены над глазами. Глаза тёмно-серые (левый глаз не видит – расслоение сетчатки). Нос средний прямой, кончик носа опущен. Рот средний, губы тонкие. Подбородок прямой. Уши средние, овальной формы. Волосы волнистые, чёрные с проседью, виски седые. Стрижка короткая. Особые приметы: шрам после операции по удалению аппендицита. Состоит на учёте у врача-кардиолога. Предположительно был одет: футболка и джинсы, обувь 45-го размера.

Приметы Каменщик В.В.: на вид 60 лет, среднего телосложения. Рост 170 см. Лицо прямоугольной формы, бледное. Лоб высокий, слегка отклонён назад; брови дугообразные, средние. Глаза голубые. Нос большой, прямой, широкий. Рот средний, губы тонкие. Подбородок вертикальный. Уши средние, овальной формы. Волосы вьющиеся, длинные, заплетены в косу до пояса. Блондинка. Особые приметы: на обеих ногах, между 2 и 3 пальцами – перепонка. Шрам после операции «кесарево сечение». Предположительно была одета: ситцевый халат синего цвета в цветочек сиреневого и голубого цвета, обувь 40-го размера.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении супругов Каменщик, просят сообщить об этом по линии «102» в любом городе или населённом пункте Приднестровья либо по телефонам в г. Бендеры 0 (552) 2-94-40, 0 (552) 2-84-17. Телефон доверия МВД ПМР – 0 (533) 8-15-29.