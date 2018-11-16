В Бендерах без вести пропала пенсионерка

Милиция г. Бендеры просит помощи в поисках пропавшей Костенюк Елены Андреевны 1944 года рождения, уроженки Польши.

По данным сотрудников УВД, пенсионерка вышла из дома 14 ноября в 8:30 и до сих пор не вернулась. Рост женщины – 160 см, у неё седые длинные волосы, карие глаза, тонкие губы. Старушка худощавая, страдает расстройством психики и провалами в памяти.

Имеются особые приметы: шрам на шее длиной 10 см, имеются только передние зубы, нижняя часть лица покрыта пигментными пятнами.

В день исчезновения была одета в синий свитер, оранжевое платье, светло-коричневое пальто, вязаную шапку. На ногах – бордовые сапоги и чёрные колготки. С собой женщина взяла белый синтетический мешок с вещами.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Костенюк Елены Андреевны, сообщите об этом по одному из телефонов: 102; 0 (552) 2-94-40, 0 (552) 2-84-17, 0 (533) 8-15-29.