В Бендерах без вести пропала несовершеннолетняя

УВД города Бендеры разыскивается Иоргу Мария Владиславовна, 28.11.2002 г.р. Девушка обучается в 9 классе МОУ «Бендерская общеобразовательная школа № 2».

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, около семи часов вечера 28 сентября девушка ушла из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени её местонахождение не установлено. На вид пропавшей 16-17 лет, она среднего телосложения, рост 155-160 см. Лицо круглое, глаза серо-голубые, нос прямой. Волосы русые прямые.

Имеются особые приметы: на груди, в области сердца, послеоперационный шрам; на левой руке – шрамы от порезов. Была одета в белую демисезонную кожаную куртку с капюшоном, тёмно-синий батник (на груди на белом фоне – надписи), чёрные лосины, обута в серые кроссовки. Одежду впоследствии могла сменить.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшей несовершеннолетней Иоргу Марии Владиславовны, просят позвонить в милицию по телефону «102» в любом городе или населённом пункте Приднестровья, по телефонам в г. Бендеры 0 (552) 4-33-22 и 2-77-57, а также по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.