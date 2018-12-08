В Бендерах без вести пропала несовершеннолетняя (ФОТО)

УВД города Бендеры устанавливается местонахождение несовершеннолетней Ветрич Инны Сергеевны 2004 года рождения. Четвёртого декабря воспитанница ГОУ «Парканская средняя общеобразовательная школа-интернат» самовольно покинула территорию учебного заведения.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, на вид девушке 14-15 лет, она среднего телосложения, рост 160 см, лицо бледное, глаза карие, нос прямой, лицо круглое, волосы тёмно-русые волнистые, брови прямые. Была одета в серые куртку и шапку, черные брюки, обута в черные сапоги. Ранее неоднократно самовольно покидала территорию интерната.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшей Инны Ветрич, просят позвонить в милицию по телефонам: «102» в любом городе или населённом пункте Приднестровья, в городе Бендеры 0 (552) 4-33-22 и 2-77-57, а также по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.