В Бендерах 8-летний ребёнок резко выскочил на дорогу и попал в больницу

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Не смог остановиться вовремя и с разбегу влетел в автомобиль. Речь идёт о 8-летнем мальчике из Бендер. Он бежал из магазина, выскочил на проезжую часть и не заметил движущуюся Toyota.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, водитель увидел бегущего ребёнка и остановился. Это подтверждают многочисленные свидетели происшествия. Мальчик ударился о боковую дверь машины и был доставлен в Бендерский центр матери и ребёнка с гематомой и ссадинами.

По словам медицинских работников, жизни и здоровью пациента ничего не угрожает. По результатам медэкспертизы, 54-летний водитель Toyota был трезв. В настоящее время правоохранители ведут разбирательство по данному факту.