В Бельцком лицее на учительский стол рухнул потолок (ФОТО)

В Бельцком лицее на учительский стол рухнул потолок (ФОТО)

Инцидент произошёл в эти выходные в одном из учебных заведений г. Бельцы. В одном из классов обрушился потолок. К счастью, никто не пострадал.

По словам возмущённых родителей, подобное происходит не в первый раз. Они неоднократно обращались к властям с просьбой отремонтировать школу, но безрезультатно, передаёт tvn.md.

Директору лицея пришлось запретить ученикам находиться на 3-м этаже здания, где произошло обрушение. Следует упомянуть, что аналогичная ситуация произошла в августе, когда потолок упал в холле учебного заведения.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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