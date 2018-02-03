В Бельцах женщину с особой жестокостью зарезали во дворе собственного дома

Жуткое преступление, совершенное вечером 2 февраля, всколыхнуло северную столицу Молдовы.

45-летняя женщина вышла из дома, и спустя час ее мать, видя, что дочь не возвращается, пошла ее искать. Вскоре она нашла женщину бездыханной в луже крови в туалете во дворе: она получила несколько ударов ножом, пишет protv.md.

Согласно информации полиции, главным подозреваемым в таком жестоком убийстве является бывший возлюбленный жертвы, житель России. Мать убитой рассказала, что та два месяца назад вернулась с работы в России, а перед отъездом на родину порвала отношения с возлюбленным.

Подозреваемый был задержан в аэропорту Кишинева, когда пытался улететь обратно в Россию. Он помещен под арест на 72 часа. Если мужчина будет признан виновным, ему грозит лишение свободы на срок до 25 лет, либо пожизненное заключение.