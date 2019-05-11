В Бельцах зарегистрировали 5 случаев заболевания туберкулёзом у детей

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С середины февраля в Бельцах 5 детей заболели туберкулёзом. Об этом сообщила начальник Службы здравоохранения муниципия Бельцы Феодора Родюкова.

Из 5 случаев 4 специалисты выявили в начале марта, ещё 1 — в апреле. У 3 детей туберкулёз нашли при проверке в пульмонологическом отделении, у ещё 2 — при визите к семейному врачу, пишет esp.md.

Возраст пациентов — от 1 года до 16 лет. В одном случае речь идёт о тяжёлой форме туберкулёза, на лечение которой потребуется 2 года. У остальных — привычная форма болезни, на излечение от которой уйдёт от 6 до 8 месяцев.

Все заболевшие находятся в Кишинёве и проходят первую фазу лечения. Далее их переведут на амбулаторное лечение на дому.

Врачи также проверили 217 человек, контактировавших с пациентами. Новых случаев заболевания зарегистрировано не было.

По словам начальника службы здравоохранения, из всех детей четверо — из семей, где кто-то болел туберкулёзом. При этом Феодора Родюкова добавила, что повода для паники в этой ситуации нет, так как при своевременном выявлении и лечении заболевание довольно быстро проходит.