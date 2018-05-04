В Бельцах заключённым перекинули “запрещёнку” через тюремный забор (ФОТО)

В Бельцах заключённым перекинули “запрещёнку” через тюремный забор (ФОТО)

Сотрудники Службы охраны пенитенциарного учреждения №11 в Бельцах пресекли попытку передачи запрещённых предметов.

Как сообщает пресс-служба Департамента пенитенциарных учреждений, вчера примерно в 14:00 группа неизвестных перекинула через тюремный забор 4 пакета, обмотанных полиэтиленом. В них находилось 15 мобильных телефонов и аксессуары к ним.

Охранники отправили находку в территориальную полицию для выявления лиц, пытавшихся передать “запрещёнку”. В связи со случившимся руководство Департамента предупреждает родственников и друзей заключённых, что за передачу запрещённых предметов они могут понести уголовное наказание.

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