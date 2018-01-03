В Бельцах задержан коррупционер-мошенник, не выполнивший преступные обязательства

Молодой человек из Рышканского района был задержан офицерами НАЦ и прокурорами по подозрению в торговле влиянием.

Согласно материалам дела, подозреваемый вымогал и получил от семьи из Бельц 650 евро за ускорение процесса получения гражданства Румынии. Однако, взяв деньги, он не предпринял ничего. Лишь после этого пострадавшие приняли решение обратиться в НАЦ, пишет stirilocale.md.

Там было открыто уголовное дело и инициировано расследование, а вскоре был задержан и подозреваемый. Он помещен под арест на 72 часа.

Если подозреваемый будет признан виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет либо штраф в размере до 200 тысяч леев.