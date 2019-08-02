В Бельцах задержали троих иностранцев, нелегально находящихся на территории Молдовы (ФОТО)

В Бельцах задержали троих иностранцев, нелегально находящихся на территории Молдовы (ФОТО)

Бюро по миграции и беженцам отдела “Nord” задержало в Бельцах и Сынжерейском районе трёх иностранных граждан. Они нелегально находились на территории страны.

Граждане Узбекистана, Таджикистана и Грузии не исполнили решения добровольно покинуть Молдову, в связи с чем были задержаны и направлены в центр временного размещения для иностранцев, пишет baltionline.md. В случае, если данные граждане покинут Молдову, им грозит запрет на въезд сроком от 3 до 5 лет.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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