В Бельцах сотрудницу полиции задержали за пассивную коррупцию

В Бельцах сотрудницу полиции задержали за пассивную коррупцию

Сотрудницу Службы судебной полиции Генинспектората полиции в Бельцах задержали за пассивную коррупцию. По словам заявителя, обратившегося в органы, служительница правопорядка потребовала 200 евро, чтобы закрыть дело о розыске за долги, начатое в 2016 году.

Подозреваемую взяли с поличным после получения денег, пишет esp.md. Сейчас она находится под стражей в Национальном антикоррупционном центре.

Было открыто уголовное дело за пассивную коррупцию. Сотруднице полиции грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом от 6 000 до 8 000 у. е. и лишением права занимать определённые государственные должности или заниматься определённой деятельностью на срок от 7 до 10 лет.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md