В Бельцах сотрудницу полиции задержали за пассивную коррупцию

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Сотрудницу Службы судебной полиции Генинспектората полиции в Бельцах задержали за пассивную коррупцию. По словам заявителя, обратившегося в органы, служительница правопорядка потребовала 200 евро, чтобы закрыть дело о розыске за долги, начатое в 2016 году.

Подозреваемую взяли с поличным после получения денег, пишет esp.md. Сейчас она находится под стражей в Национальном антикоррупционном центре.

Было открыто уголовное дело за пассивную коррупцию. Сотруднице полиции грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом от 6 000 до 8 000 у. е. и лишением права занимать определённые государственные должности или заниматься определённой деятельностью на срок от 7 до 10 лет.