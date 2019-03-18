В Бельцах задержали подозреваемого в убийстве пенсионера

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Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве пенсионера, которое произошло в ночь на 10 марта. Свою вину задержанный признал.

Как сообщила пресс-секретарь Бельцкого инспектората полиции Жанна Молчанова, в результате оперативных мероприятий органам правопорядка удалось задержать 37-летнего бельчанина, подозреваемого в убийстве пенсионера. Подозреваемый проживает по соседству с жертвой, он признался в содеянном. Мотивы преступления пока не сообщаются, пишет esp.md.

Напомним, бездыханное тело 70-летнего мужчины в доме по улице Уреке утром 10 марта обнаружил сосед. Выехавшая на место оперативная группа нашла на теле следы насильственной смерти.