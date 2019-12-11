В Бельцах задержали члена преступной группы, занимавшейся шантажом (ФОТО, ВИДЕО)

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65-летний житель Бельц был задержан после получения 15 000 леев. Деньги были получены в результате шантажа от человека, который якобы задолжал задержанному 5 000 евро.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Национального инспектората расследований, сотрудники ИП Бельц вместе с сотрудниками Бельцкой прокуратуры в течение трёх месяцев вели наблюдения за группой людей, которые специализировались на вымогательстве денег, угрожая жертвам физической расправой, вплоть до смерти.

В результате были установлены личности двоих мужчин в возрасте 36 и 65 лет, оба жители Бельц. Они требовали от потерпевшего 5 000 евро. Полиция провела обыски в домах и транспортных средствах задержанных и изъяла 15 000 леев, мобильные телефоны, SIM-карты и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

10 декабря один из подозреваемых был задержан. В отношении другого ведутся следственные действия. В случае обвинительного приговора нарушителю грозит тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет.